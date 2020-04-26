"رؤية الإمارات" توفر حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لــ "اتصالات مصر"

: تجسيداً لدورها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات التلفزيونية وحلول المحتوى لعملائها لاسيما من مشغلي الهواتف المتحركة، وبالشكل الذي يسهم في دعم أهدافهم الاستراتيجية في قطاع الوسائط الإعلامية، قامت شركة "رؤية الإمارات" E-Vision، التابعة لــ ’مجموعة اتصالات‘، مؤخراً بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع "اتصالات مصر" وتمكينها من إطلاق أحدث منصاتها اتصالات TV.

وبناء على هذا التطور ستتيح منصة اتصالات TV لعملائها فرصة التمتع بمشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية. فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأعمال الرمضانية التي تتوافق مع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، في أي وقت ومن أي مكان، من خلال استخدام أجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة مثل الهواتف المتحركة الذكية أو التلفزيون أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.

وبهذه المناسبة قال المهندس حميد ساحوه السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤية الإمارات"، " نحن سعداء في شركة ’ رؤية الإمارات‘، في أن نكون طرفاً رئيسياً في هذا المشروع، الذي تسعى اتصالات مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها في سوقها المحلي، وبالشكل الذي يلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية".

مضيفاً، " ستعمل شركة ’ رؤية الإمارات‘ على توفير حلول متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، والتي من شأنها أن توفر لشركة اتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة، حيث قامت شركة رؤية الإمارات بتقديم حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قناة تلفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تلفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع StarzPlay MBC، وروتانا، وFOX، وART، وGood News 4 ME، والعديد من مزودي الخدمات الآخرين مما سيعزز من المنافسة في السوق المصري."

مؤكداً على " سيتمكن عملاء شركة ’اتصالات مصر‘ من الوصول إلى الخدمة من خلال جميع المنصات والأنظمة مثل Android Mobile و Tablets و iPhone و iPad و Android Set Top Box و PC و Mac وغيرها ، وسوف يتم قريباً إطلاق الخدمة عبر التلفزيون الذكي Smart TV. كما أن الحلول المتكاملة من ’رؤية الإمارات‘ تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، والتي من شأنها أن توفر لاتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة".

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لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي لشركة "رؤية الإمارات" يتبلور في "توفير محتوى متميز عالي الجودة، يُعرض على أقوى المنصات وأكثرها فاعلية وتأثيرًا في المنطقة، مما يتيح لمشغلي التلفزيون المدفوع باقات تلفزيونية متميزة، وخدمات تلفزيونية متقدمة، مما يسمح لهذه الشركات المشغلة بالتركيز على أنشطة التسويق والمبيعات الأساسية".

مشيراً إلى أن "’رؤية الإمارات‘ تعمل اليوم في الإمارات والسعودية ومصر وباكستان. وقد استطاعت خلال سنوات عملها، تطوير العديد من الحلول الناجحة التي مكنتها من تلبية متطلبات شركاء الأعمال في مجال ترخيص القنوات التلفزيونية، والحصول على الفيديو عند الطلب، واستراتيجية المحتوى، وحلول الفيديو عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت لكل سوق على حدة".

مؤكداً على "قامت شركة ’رؤية الإمارات‘ خلال العقدين الأخيرين، بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، مما مكنها من الحصول على محتوى متميز للعديد من خدمات التلفزيون المدفوع والخدمات التلفزيونية عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية من استوديوهات هوليوود ، وبوليوود، وأحدث الإنتاجات العربية بالإضافة إلى مزودي القنوات التلفزيونية الرائدين من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن شركة "رؤية الإمارات" تدير وتملك قنوات خاصة بها وحصرية حائزة على جوائز عديدة مثل e-Junior القناة الموجهة للأطفال، وقناة e-Masala ذات المحتوى الأسيوي، وجميعها تبث على مدار الساعة.