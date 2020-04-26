الامارات | كيف تٌفطر «رائحة البخور» الصائم.. ومتى يتم تجديد نية الصوم.. «الإفتاء» يجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تٌفطر «رائحة البخور» الصائم.. ومتى يتم تجديد نية الصوم.. «الإفتاء» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاب المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على سؤال حول حكم استنشاق رائحة البخور أثناء الصيام؟، بفتوى قال فيها: «مجرد شم رائحة البخور لا يفسد الصوم، وكذلك لا يفسد الصوم بوصول دخان البخور إلى الحلق من غير اختيار، أمّا إذا تعمد الصائم استنشاق الدخان الذي يخرج من البخور ووصل إلى حلقه فقد فسد صومه وعليه القضاء».

ورداً على سؤال آخر – بثته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» – حول ما إذا كانت تكفي نية واحدة لصوم شهر رمضان كاملاً ؟، بالتأكيد على أن نية واحدة تكفي لصيام رمضان كاملاً وتكون في أول ليلة منه، ولكن يستحب تجديد نية الصوم في رمضان كل ليلة، أما إذا حصل انقطاع للصوم خلال رمضان كالفطر للسفر أو المرض، فعلى الصائم أن يجدد النية في الليلة التي تسبق عودته للصيام.

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