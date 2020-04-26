الامارات | "الصحة": 536 إصابة جديدة بـ "كورونا " و91 حالة شفاء و5 حالات وفاة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و91 حالة شفاء وخمس حالات وفاة. وأكدت الوزارة، من جهة ثانية، أنها أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص للكشف عن «كوفيد 19». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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