الامارات | 10 آلاف درهم غرامة إقامة تجمعات رمضانية في المنازل أو المزارع

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف درهم غرامة إقامة تجمعات رمضانية في المنازل أو المزارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الحذر، خصوصاً في الفترة الحالية التي تواكب شهر رمضان واعتياد الكثيرين على التجمعات في الظروف الاعتيادية.

وأفادت عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن انتهاك مخالفة منع أو تقييد التجمعات بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب يكبد المخالف غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أعلنت تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة منذ يوم الجمعة الماضية، ليبدأ في العاشرة مساء وينتهي في السادسة صباحاً، مع بعض الاشتراطات الضرورية، منها السماح لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، مع تفادي زيارة من هم فوق سن الستين وذوي الأمراض المزمنة، وبشرط أن لا يزيد عدد الموجودين على خمسة أشخاص، مؤكدة حظر إقامة الخيام أو المجالس الرمضانية، سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.

وطالبت القيادة العامة لشرطة دبي بضرورة التباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين، وارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني، مؤكدة ثقتها الكاملة في تكاتف الجمهور واستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل سلامة المجتمع.

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وأشارت إلى أنها خصصت الرقم 901 وخدمة عين الشرطة على تطبيقها للهواتف الذكية للإبلاغ عن المخالفات والتأكد من الإجراءات الاحترازية المطلوب الالتزام بها.

وأكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الغرامات على المخالفين لأي من التعليمات الصادرة، ومنها مخالفة تجاوز عدد ركاب السيارة الواحدة المسموح به، وهو ثلاثة أشخاص، وغرامتها 1000 درهم، ومخالفة عدم ارتداء كمامة داخل السيارة وغرامتها 1000 درهم المقررة أيضاً على مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد المقررة بمترين.

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