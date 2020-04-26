الامارات | «التربية» تعتمد 9 ضوابط للاختبارات النهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتمد 9 ضوابط للاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم تسعة ضوابط وإجراءات عامة لاختبارات التقييم الختامي عن بعد (الامتحان النهائي)، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وذلك في سبع مواد، هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، محددة أن الاختبارات الختامية سوف تقتصر على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط.

وتضمن دليل التقييم عن بعد، الذي اعتمدته الوزارة أخيراً، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ضوابط وإجراءات لتطبيق الاختبارات سواء القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بعد وتطبيقهم الأنشطة المصاحبة (الكتابية ومهمة الأداء)، وتشمل هذه الضوابط والإجراءات استخدام منصة LMS، ويُبنى التقييم من قبل المعلم، وعدد مرات تطبيقه تراوح بين اثنتين وأربع مرات خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد الأسئلة على 10 مفردات في كل مرة، ويمكن إعادة الاختبار للطالب بسبب الغياب، ويكون زمن الاختبار 20 دقيقة، فيما التقييم الختامي فإن ضوابطه وإجراءاته هي أنه يُبنى مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويستخدم أنظمة الاختبارات المركزية ويعتمد على نماذج متكافئة، ولا يزيد عدد مرات التطبيق على ثلاث حسب خصوصية المقرر الدراسي.

وأوضح الدليل أن يكون عدد الأسئلة 20 مفردة (جزئية) في اختبارات جميع المواد لعدد من الصفوف، و25 مفردة في اختبارات صفوف أخرى، إضافة إلى أن زمن الإجابة يكون 30 دقيقة للصفوف كافة، ما عدا الصف الثاني عشر فلا يزيد زمن الإجابة في اختبار مادة الفيزياء لطلبته على 60 دقيقة.

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وأشار الدليل إلى أن الاختبار الختامي سيكون مركزياً على نظام سويفت، وسوف يحدد موعده لاحقاً، ويقيس نواتج التعلم المباشر لدى الطلبة، وتكون الأسئلة موضوعية (اختيار محدد)، مع إعداد ثلاث للاختبار الواحد، بحيث تكون جميع النماذج مختلفة ومتكافئة، ودرجة الاختبار 100 درجة.

وأشار الدليل إلى أن الاختبار الختامي (النهائي) لمادة العلوم يطبق على طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، فيما تعتمد نتيجة الاختبار التكويني لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، في المادة نفسها.

ولفت الدليل إلى أنه لا يوجد اختبار ختامي في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، للصفوف من الأول إلى الحادي عشر بجميع المسارات، وسوف تعتمد نتيجة الاختبار التكويني للمادة في هذه الصفوف، والتي تتضمن الاختبار القصير والمهمات الأدائية والكتابية للطالب، بحيث يُعد المعلم الاختبار القصير مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، مستخدماً منصة LMS، ويُطبق الاختبار مرتين خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد أسئلة الاختبار الواحد على 10 مفردات، وتكون مدته 20 دقيقة، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يخضعون لاختبار تكويني بالضوابط نفسها، واختبار نهائي يكون مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويعتمد على نماذج متكافئة، وعدد الأسئلة فيه لا يزيد على 25 مفردةً، وزمن الإجابة لا يزيد على 30 دقيقة.

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