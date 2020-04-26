الامارات | عجمان تفتح المماشي الرياضية.. و6 اشتراطات لممارسة الرياضة فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تفتح المماشي الرياضية.. و6 اشتراطات لممارسة الرياضة فيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إعادة فتح المماشي الرياضية أمام أفراد المجتمع، وذلك للتشجيع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وفقاً لإجراءات احترازية متبعة، حسب توجيهات الجهات المعنية بالدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واشتملت المماشي الرياضية التي تم السماح للأفراد بممارسة الرياضة فيها على ممشى الصفيا، ممشى الزوراء، ممشى الحديقة الرياضية، ممشى الحديقة التراثي، ممشى حديقة العلم، ممشى مصفوت وممشى مزيرع.

وأكدت البلدية أن الأنشطة الرياضية المسموح بها على المماشي هي المشي والجري والأنشطة الرياضية الأخرى مع ضمان وضع اشتراطات السلامة الحازمة، لافتة إلى أن هذا الإجراء جاء لضمان استمرارية الأفراد بممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

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وحددت الدائرة 6 اشتراطات صحية يجب على من يرغب بممارسة الرياضة في الممشى الالتزام بها وهي، لبس الكمامة، وتجنب ملامسة الوجه والعين والأنف والفم، والمحافظة على مسافة بينه وبين من حوله، ومنع اصطحاب الأطفال لمن هم دون 12 سنة وكبار السن، وتجنب ملامسة الأخرين بالمصافحة وعدم التجمع أو الجلوس معهم.

وبينت أن قرار إعادة فتح المماشي الرياضية أمام الجمهور خلال الفترة الراهنة يأتي تخفيفاً على الأشخاص الذين يحبون الرياضة، إذ إن جميع المراكز الرياضية مغلقة حالياً بسبب الأوضاع الراهنة للحد من خطر انتشار«كورونا»، مشيرة إلى أن المماشي الرياضية تختلف عن النوادي كونها تحد من عملية التجمعات، مبينة بأن مُمارسة التمارين الرياضية بانتظام من العادات المُهمّة والصحيّة أثناء الصيام خلال شهر رمضان المُبارك، إذ إنها تساهم بشكل كبير في الحفاظ على نمط حياة صحي، وتساعد على تقليل الوزن، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسكتة الدماغية، لافتة إلى أن رياضة المشي تعد أحد أفضل الأمثلة على التمارين الخفيفة التي يمكن أداؤها خلال الشهر الفضيل وأكثرها شيوعاً.

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