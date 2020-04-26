الامارات | مواعيد زيارات نزلاء «العقابية» بأبوظبي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد زيارات نزلاء «العقابية» بأبوظبي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بعد في الإمارة عبر تطبيق نافذتي خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الالكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد حسب التواريخ والتواقيت التالية:

زيارة النساء تكون بدءاً من 26 ولغاية 29 أبريل الجاري من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساءً، وتكون الزيارة يوم الخميس 30 أبريل من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساء للمحامين.

Advertisements

وتحددت زيارة الرجال بدءاً من 3 ولغاية 6 مايو من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساءً، وتم تخصيص يوم الخميس 7 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء للمحامين.

وتكون زيارة النساء من 10 ولغاية 13 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء، ويكون يوم الخميس الموافق 14 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء للمحامين فيما تكون زيارة الرجال من 17 ولغاية 20 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء ويوم الخميس 21 مايو من الساعة 2 ظهرا ولغاية 4 مساء للمحامين ثم زيارة النساء من 24 ولغاية 27 مايو من الساعة 2 ظهرا ولغاية 4 مساء و يوم الخميس 28 مايو من الساعه 2 ظهراً ولغاية 4 مساء يخصص للمحامين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news