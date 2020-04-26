الامارات | شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بهاتفها المفقود

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بهاتفها المفقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سائحة إيطالية بعدما تسلمت في موطنها هاتفها الذي كانت قد فقدته خلال زيارتها مؤخراً لأبوظبي .

وأعربت السائحة عن سعادتها بعودة هاتفها المفقود في فيديو ارسلته إلى قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمنالجنائي واشادت بمجهودات الشرطة في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع .

و أكد مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، و إسعاد المجتمع من زوار وسياح، تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة ابوظبي.

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وذكر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العميد عمران أحمد المزروعي، أن السائحة كانت قد تقدمت ببلاغ للشرطة عن تفاصيل فقدانها لهاتفها النقال، ثم غادرت الدولة إلى موطنها الأم .

و باشر قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات بالتحقيق في البلاغ ، وخلال فترة قصيرة تم العثور على الهاتف المفقود في قسم امانات احد المولات التجارية بعد ان عثرت عليه سيدة في مركبة اجرة استخدمت من قبل السائحة .

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