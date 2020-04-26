الامارات | 34 اختصاصي حماية طفل يباشرون أعمالهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 34 اختصاصي حماية طفل يباشرون أعمالهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، أداء 34 اختصاصي حماية طفل لليمين القانونية، وذلك تمهيداً لممارسة مهامهم في وحدة حماية الطفل، التي أنشأتها الوزارة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس.

وتهدف وحدة حماية الطفل إلى حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة، سواء كانت جسدية أو نفسية، ومن أي نوع من أنواع الاستغلال داخل الحرم المدرسي، أو في المنزل، وذلك وفق معايير عالمية، وعلى يد نخبة من الاختصاصين المؤهلين للتعامل مع الأطفال، والتصدي لأي نوع من أنواع الإساءة التي قد يتعرضون لها.

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وقالت المهيري: «إن وحدة حماية الطفل التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، كأحد تجليات قانون حماية الطفل (وديمة) ولائحته التنفيذية التي انبثقت عنه، تمثل خطوة مهمة تمكن الوزارة من ممارسة دورها الجوهري، المتمثل في رعاية الأطفال ورفدهم بكل مقومات نجاحهم وريادتهم، على الصعيد الأكاديمي والسلوكي والنفسي».

وأوضحت أن مهام وحدة حماية الطفل تتسع لتطال مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك من أجل إيجاد مظلة ترعى الأطفال في مختلف أماكن وجودهم والتعرف عن قرب إلى التحديات التي قد يواجهونها، وتحول بينهم وبين تقدمهم الذهني والأكاديمي، والعمل على معالجتها وفق أرقى المعايير.

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