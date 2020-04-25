الامارات | «دبي الإسلامي» يسهم بـ 120 مليون درهم في صندوق التضامن المجتمعي ضد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يسهم بـ 120 مليون درهم في صندوق التضامن المجتمعي ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك دبي الإسلامي انضمامه إلى مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك بإسهام مالي قيمته 120 مليون درهم لمصلحة الصندوق. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، أن «إسهام البنك يأتي في إطار حرصه الدائم على الوجود الفاعل والمؤثر في جميع مبادرات دبي الوطنية الإنسانية». الشيباني: البنك حريص على الوجود الفاعل والمؤثر في جميع مبادرات دبي الوطنية الإنسانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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