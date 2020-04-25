الامارات | تفعيل أسطول «توصيل» لكبار السن وأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل أسطول «توصيل» لكبار السن وأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية» في اجتماعها أخيراً، عن بعد، إطلاق مجموعة خدمات جديدة، شملت دليل خدمات «رقمي» للخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل أسطول «توصيل» لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وعدداً من المبادرات الأخرى التي تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، ما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد، ويضمن سلامتهم والحفاظ على صحتهم في ظل إجراءات الدولة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت اللجنة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث أعلنت أخيراً عن إعفاء أصحاب الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية من الغرامات ومنحتهم مهلة حتى نهاية العام الجاري لتجديدها.

واستعرضت اللجنة مزايا وفاعلية المنصة الموحدة والشاملة للخدمات الحكومية الاتحادية، التي يتم تقديمها عبر بوابة حكومة دولة الإمارات (U.ae) وتوفر أكثر من 180 خدمة حكومية ذكية تقدمها 34 جهة اتحادية، باللغتين العربية والإنجليزية، على مدار الساعة، ويمكن الوصول لها عبر الهواتف الذكية.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عززتا قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبناها الدولة لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال إن روح الفريق الواحد التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات، وتكامل أدوار الجهات الحكومية وتضافر جهودها أسهمت في دعم توجهات الدولة وتعزيز مساعيها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في منازلهم وعلى مدار الساعة، مثنياً على جهود الجهات الحكومية كافة من أعضاء اللجنة والجهات الأخرى التي تمكنت في وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح أن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية تتابع عن كثب التطورات والمتغيرات كافة التي فرضت هذا التحدي، وهي جاهزة لابتكار وتطوير أدوات وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات بما يحقق سلامة مجتمع دولة الإمارات حتى نعبر هذه المرحلة بنجاح.

وأطلقت اللجنة أول دليل «رقمي» على مستوى الحكومات، يوفر الخدمات الحكومية الاتحادية الأكثر طلباً على مدار الساعة من خلال روابط رقمية لمختلف التطبيقات الحكومية في المتاجر الإلكترونية، ويمكن الحصول على الدليل عبر بوابة حكومة دولة الإمارات، كما يشمل الدليل الروابط الذكية لمراكز الاتصال بالجهات الاتحادية في الدولة.

واعتمدت اللجنة مبادرة «توصيل» بتوظيف أسطول المركبات لخدمة أصحاب الهمم وكبار السن على مستوى الدولة، من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، لإنجاز الخدمات الحكومية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، والإجراءات الصحية، وإجراءات المحاكم. وبحثت منح تراخيص مؤقتة لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية لإتمام معاملات كاتب العدل بسهولة ويسر، عبر الاستعانة بنظام الاجتماع عن بعد.

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وتتابع اللجنة آلية عمل مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، لتسهيل التواصل مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم ورصد ملاحظاتهم، وتوفير الحلول الذكية للتحديات التي يواجهونها في الحصول على خدمات 34 جهة حكومية، إضافة إلى تفعيل خاصية التواصل عبر تطبيق المحادثة الفورية «واتس أب» لمختلف الاستفسارات وإرسال الوثائق والملفات المهمة للحصول على الخدمة. وعملت اللجنة على تطوير ملف للأسئلة الشائعة التي يطرحها المتعاملون، بهدف تمكينهم من الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها بسهولة ويسر، وتغطي الإجابات مختلف مجالات اهتمام المتعاملين، والخدمات الأكثر أهمية والأكثر ارتباطا بحياتهم اليومية، مثل الإقامة والتأشيرات وغيرها.

وناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء تمديد تصاريح الإقامات المنتهية تلقائياً وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية الاتحادية المنتهية، إضافة إلى تجديد الخدمات الحكومية تلقائياً، على أن يتم اعتبار هذه الفترة استثنائية للعمل بالوثائق المنتهية مع إعفائهم من المخالفات المالية وإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وأكد أعضاء اللجنة أن حكومة دولة الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة في تطوير الخدمات وقنوات تقديمها، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، ويرتقي بتجربة المتعامل وصولاً إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية.

وشددوا في اجتماعهم على أن دور اللجنة وهدفها يتمثلان في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع وتحقيق سلامته بخدمات حكومية غير مسبوقة، وأنها تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات ودعم الجهود لمواجهة التحديات القائمة في هذه الفترة، مؤكدين أن الرؤية المستقبلية والجاهزية والحلول الاستباقية التي عملت حكومة الإمارات على إنجازها منذ سنوات طويلة، والتي تتميز بالمرونة والاعتماد على الخدمات الذكية، قد ساعدت في دعم الجهود الوطنية اللازمة لعبور هذه المرحلة.

وكان مجلس الوزراء اعتمد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، لتتولى الإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات الحكومية، والرد على استفسارات الجهات، إضافة إلى الإشراف على جاهزية الجهات الاتحادية لاستمرارية العمل، وتقديم خدماتها في ظل التحديات الطارئة المرتبطة بالحد من آثار فيروس كورونا المستجد والتصدي له.

وتندرج الإجراءات الحكومية المتخذة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتخفيف عن الناس وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة بيسر وفاعلية.

أول دليل «رقمي» على مستوى الحكومات لتقديم خدمات على مدار الساعة.

تراخيص لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية لإتمام معاملات كاتب العدل بسهولة ويسر.

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خدمة ذكية عبر بوابة حكومة الإمارات في 34 جهة اتحادية على مدار الساعة.