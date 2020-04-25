دبي تعتمد دليل الرموز الارشادية الموحَّد لممارسات مكافحة انتشار "كورونا"

أعلنت حكومة دبي عن أطلاق دليل الرموز الارشادية الموحد لتوعية السكان عموماً ومستخدمي وسائل المواصلات العامة على وجه الخصوص، بالإجراءات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تم إعداده بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في وضع الرموز الارشادية، حيث يرمز اللون الأحمر إلى ضرورة الالتزام لتفادي التعرض للمخالفات والعقوبات، فيما يرمز اللون الأصفر بالممارسات الواجب على الجمهور اتباعها للحفاظ على سلامتهم.

ويستند دليل الرموز الارشادية الذي سيتم تطبيقه على وسائل المواصلات العامة، إلى استخدام الأيقونات والألوان لتوعية الجمهور بالممارسات المحظورة مثل عدم ارتداء الكمامات أو عدم ترك مسافة كافية من الآخرين "التباعد الاجتماعي"، إلى جانب إبراز الممارسات التي يُستحسن القيام بها مثل لبس القفازات واستخدام المعقمات وغسل اليدين وغيرها.

ووفقاً للدليل، تم تحديد مجموعتين من الإرشادات التي سيتم استخدامها في جميع مداخل ومخارج محطات المترو والحافلات، وفي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والمرافق العامة. المجموعة الأولى إلزامية وتشمل أربعة رموز هي: "ممنوع الجلوس" في بعض المقاعد في وسائل النقل والمرافق العامة، و "راكبين فقط" في مركبات الأجرة والليموزين، و "ترك مسافة أمان" (في الأماكن المغلقة)، و "ارتداء الكمامة" في جميع الأماكن، والمجموعة الثانية من الإرشادات توعوية وتشمل ثلاثة رموز هي: "استخدام القفازات"، و "استخدام المعقمات الطبية"، و "غسل اليدين".

وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات هذا الأسبوع في تثبيت أكثر من 170 ألف ملصق بالرموز الارشادية الجديدة في مختلف ومحطات وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة والليموزين ومراكز إسعاد المتعاملين.

وسيُجرى تعميم الدليل بشكل واسع على مختلف المرافق الحيوية في إمارة دبي، ومحطات ووسائل المواصلات العامة، واللوحات الإعلانية والرقمية في الطرق والجسور، ومراكز التسوق، وعبر منصّات التواصل الاجتماعي لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.