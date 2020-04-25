بلدية مدينة أبوظبي تنفذ مشروعاً لتطوير البنية التحتية في جزيرة أبوظبي بتكلفة 115 مليون درهم

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل عن إنجاز 85 % من الاعمال الانشائية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية بأماكن متفرقة في أحواض شرق وغرب جزيرة أبوظبي والجزر التابعة لها، بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليون درهم.

ويهدف المشروع الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من العام الجاري 2020، إلى تلبية متطلبات وتطلعات الجمهور، وسكان هذه المناطق، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية عصرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية تسهم في تعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.

يتضمن المشروع الذي ينفذه قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنجاز عدد من الأعمال المختلفة، بما فيها إنشاء مداخل ومواقف، وطرق خدمة جديدة، وتحسين وتعديل الطرق والمواقف القائمة والتقاطعات، وكذلك تنفيذ أعمال الصرف السطحي لمياه الأمطار، وأعمال إنارة الشوارع، بالإضافة إلى أعمال ترحيل الخدمات، وتحسين وتطوير الأعمال المتعلقة بالسلامة المرورية.

كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء طرق متفرقة ومواقف مداخل للأحواض مع حماية وتحويل وإزالة الخدمات الموجودة ووضع العبارات المستقبلية، وتحسين وتعديل الطرق والتقاطعات القائمة، وأعمال نقل خدمات خطوط الصرف الصحي، وكذلك أعمال حماية، وتحويل وتوصيل خدمات البنية التحتية ضمن مناطق المشروع، وتركيب وإزالة وتحويل اللوحات الإرشادية والتعريفية.

وتواصل بلدية مدينة أبوظبي تعزيز منظومة البنية التحتية في جميع مناطق أبوظبي وضواحيها، من خلال حزمة من المشاريع التي سوف تشكل بعد إنجازها نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات والمرافق العامة وستساهم في الارتقاء بجودة الحياة، وإسعاد المجتمع، كما تدعم هذه المشاريع متطلبات التنمية الشاملة في جزيرة أبوظبي، مشيرة أنها تلتزم خلال تنفيذها جميع مشاريع البنية التحتية بتحقيق معايير الاستدامة.