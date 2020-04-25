تسع ألعاب لتطوير مهارات الأطفال خلال الحجر الصحي

يطرح تطبيق Kidzapp دليل الأسرة الرقمي تسعة ألعاب تساعد على تطوير مهارات الأطفال واستغلال الوقت الذي يمضيه الأطفال بالمنزل خلال الحجر الصحي، وتتيح هذه الألعاب للأطفال التعرف على أبرز التجارب العلمية والأنشطة التعليمية وترفيهية.

وتأتي أهمية هذه الأنشطة للأطفال أنها تعوض غياب الوسائل التعليمية بالمدارس وعدم تواجد الزملاء بالصف التي تشكل دافع للتعلم والتركيز، كما أن هكذا أنشطة تنمي العضلات الدقيقة عند الطفل.

الألعاب الإبداعية – الأنشطة في المنزل The Creative Train – Activities at Home

دع طفلك يستمتع بهذه الأنشطة الممتعة والإبداعية والحسية باستخدامه يديه والتي تقوي العضلات الدقيقة وتنمي عضلات اليد، يمكنكم اختيار مجموعة متنوعة من الصناديق بما في ذلك:

صندوق راينبو الحسي للأرز

رمال القمر

سلة الحيوانات البحرية الحسية

سلة حيوانات المزرعة الحسية

عجينة اللعب الصالحة للأكل محلية الصنع أو صندوق الإبداع.

للطلب من هنا ، خدمة التوصيل متوفرة إلى جميع أنحاء الإمارات.

2.عالم الدوائر

شارك أطفالك القصص المصورة التفاعلية واليوغا والغناء الطويل والطهي العائلي من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية الرائعة.

أنشطة مجانية تناسب أعمار من 0-6 سنوات، مزيد من المعلومات هنا

3.المختبر المنزلي - My Discovery Lab

صناديق المختبر المنزلي المليئة بالتجارب الرائعة والأنشطة المثيرة والتحقيقات المثيرة المصممة للإلهام والإثارة، مصممة خصيصًا للفئات العمرية من 3 إلى 5 سنوات ، ومن 6 إلى 9 سنوات ، ومن 10 إلى 14 عامًا،كما يحتوي الصندوق على كل ما يحتاجونه الأطفال لإجراء التجارب.

احصل على خصم 20% من خلال تطبيق Kidzapp يتراوح سعر الألعاب من 125 إلى 165

خدمة التوصيل متوفرة إلى جميع أنحاء الإمارات، أطلبها الآن

4.منصة Tynker

تمكن الأطفال من الإبداع من خلال توفير كل ما يحتاجونه لتعلم برمجة الكومبيوتر بطريقة ممتعة، مع أكثر من 40 دورة حائزة على جوائز، ودورات نصية وأكثر من 3700 وحدة تعليمية، كما توفر مسار تعليمي لكل طفل يتطابق مع عمره ومستواه التعليمي.

للأعمار 5 سنوات وما فوق

توفر المنصة دورات مجانية متميزة خلال عطلات المدارس للمزيد من المعلومات الرابط

5.بوكس ستوري للانشطة Boxstory Activity Boxes

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أنشطة جذابة للأطفال في مجال العلوم والفنون والمهارات الإبداعية صممها خبراء في مجال علم الطفل، وتعد هذه الأنشطة عدو الشاشات الإلكترونية، تحتوي هذه صناديق الألعاب على 7 إلى 10 أنشطة علمية ومجموعة من الألعاب والألغاز والخرائط والكتاب والحرف اليدوية وما إلى ذلك.

ثمن صندق الألعاب 120 درهمًا إماراتيًا شاملة التوصيل، تمتع بخصم 30 درهمًا إماراتيًا من خلال منصة Kidzapp.

خدمة التوصيل متوفرة إلى جميع أنحاء الإمارات، أطلبها الان



6.مكتبة التجارب Library of Experiments

استمتع ببعض التجارب المثيرة أثناء مشاركة أطفالك لحظات علمية وتجارب كيميائية وقراءة مقالات مفيدة تجدونها في أكبر مكتبة.

مجانًا ، ابدأ التجربة أنقر هنا

7.صندوق السعادة: Themed Learning Boxes

أمضي ساعات سعادة ومرح مع أطفالك مع صندوق السعادة المليء بالأنشطة(بناءً على عمر الطفل وجنسه واهتماماته).يحتوي صندوق السعادة على 11 موضوعًا مختلفًا، يعزز التطور المعرفي والإبداع والمهارات الحركية الدقيقة.

يتضمن الصندوق جميع المواد المطلوبة لإكمال كل نشاط في الصندوق، من المقص إلى الدهانات إلى الفرش إلى الغراء إلى ورق البناء إلى اللوحات القماشية وما إلى ذلك، كما يحتوي على التعليمات والاقتراحات للحصول على المزيد من المرح.

احصل على خصم 10% من خلال تطبيق Kidzapp، خدمة التوصيل متوفرة إلى جميع أنحاء الإمارات، 234 درهم إماراتي للصندوق، اطلبها الآن

Crash Course Kids.8



أكتشف عالم العلوم المذهلة بمساعدة Crash Course Kidsوتجول بعالم الحيوانات والمحيطات والفضاء وغير ذلك الكثير في هذه القناة المثيرة على YouTube.

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9.مجموعة أدوات الطبخ التايلاندي من فوشيا

ارتدي قبعة الطاهي الخاص بك واستمتع بطهي وجبة مع طفلك - كل هذا بالمنزل

تتيح لك مجموعة الطهي المنزلي ذات الإصدار المحدود من Deliveroo للأطفال بالشراكة مع Fuchsia Urban Thai الحصول على ورشة عمل للطهي في المنزل أثناء تعليم طفلك خطوات إعداد وجبة بسيطة وصحية.

خدمة التوصيل متوفرة إلى جميع أنحاء الإمارات، 48 درهمًا لمجموعة فلافل ، 50 درهمًا لمجموعة نودل كيت ، اطلبها الآن