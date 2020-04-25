تقرر تقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 بمقدار ساعتين يوميا طوال ايام الشهر الكريم.

جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات.

وأكد التعميم ضرورة ان تراعي المنشات تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لوقاية العاملين والمتعاملين معها من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقليل ساعات العمل اليومية في القطاع الخاص بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.