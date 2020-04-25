أفضل الطرق لحماية أمنك الإلكتروني أثناء العمل من المنزل

يعمل الكثير منا اليوم من المنزل، لذلك فنحن على اتصال دائم بشبكة الإنترنت. ولسنا وحدنا من يتصل بالشبكة فكذلك يفعل أطفالنا. ولأنّ جميع أفراد الأسرة يعملون على أجهزتهم الخاصة من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت المنزلية، يجب أن نكون أكثر يقظة وحذراً فيما يتعلق بتحصين أمننا الإلكتروني.

وقد ورد الكثير من التقارير حول استغلال مجرمي الإنترنت والقراصنة لأزمة انتشار وباء "كوفيد-19" والإجراءات التنظيمية الناتجة عنها لممارسة عمليات الاحتيال وخداع المستخدمين للوصول إلى حساباتهم. ورغم أن حلول الأمن الإلكتروني القوية تساعد على حمايتك من الأخطار والتهديدات المحتملة مثل برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية، يجب أن تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر فهناك بعض التهديدات التي لا تستطيع حتى أفضل برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة التصدي لها.

فيما يلي مجموعة نصائح من "شنايدر إلكتريك" حول بعض الأمور التي يمكنك القيام بها لتعزيز أمنك الإلكتروني أثناء العمل من المنزل:

لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني الواردة من أشخاص لا تعرفهم- قد تصلك رسائل بعناوين مخيفة أو صادمة أو قد توحي بوجود مسألة طارئة ومستعجلة، فهذه الأساليب يستخدمها مجرمو الإنترنت كثيراً لدفعنا إلى القيام برد فعل سريع وإرسال معلومات عن الحساب المصرفي أو أي حساب آخر على الإنترنت. فالتخويف قد يجعلنا نتخذ قرارات فورية ومتسرعة بعيدة عن التفكير المنطقي. ويمكن للمحتالين سرقة المعلومات عبر التنزيلات على محرك الأقراص وذلك من خلال دفعك إلى نقر رابط معيّن لتثبيت البرامج الضارة دون أن تعرف. لذلك، عند تلقي رسائل بريد إلكتروني من أشخاص لا تعرفهم، حذارِ أن تفتحها!

استخدم كلمات مرور قوية وقم بتغييرها بشكل دوريّ فالعديد منّا يستخدمون حتى اليوم كلمات مرور بسيطة وسهلة التخمين مثل "password" أو "12345678". حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للتوقف عن استخدام كلمات مرور بسيطة، سواء عيد ميلاد شريكك أو اسم طفلك أو مكان ولادتك. إن كلمة المرور الأمثل هي تلك التي يمكنك تذكرها، ولكنها في الوقت نفسه صعبة ولا يمكن تخمينها من قبل الآخرين. ويجب أن تنشئ كلمة مرور طويلة وتستخدم مزيجاً متنوعاً من الأحرف والرموز، وتجنَّب الاستبدال الشائع للحروف والأرقام (على سبيل المثال، كتابة D00R8377 بدلاً من DOORBELL)، ولا تستخدم سلسلة حروف متتالية على لوحة المفاتيح. كذلك استخدم تطبيقاً لإنشاء كلمات المرور وتخزينها تلقائياً.

لا تنقر على الروابط المريبة أو الغريبة- تنتشر الفيروسات والبرمجيات الضارة عند قيامك بنقر رابط وردك من شخص تعرفه. قد يكون طلباً طارئاً للحصول على المال أو أخبار عاجلة مثلاً. اسأل نفسك دائماً "لماذا وردني هذا الرابط؟". والأفضل أن تراسل الشخص أو تتصل به مباشرةً للتحقق مما إذا كان هو من أرسل البريد الإلكتروني. كذلك من الأفضل التأكد أن البريد الإلكتروني والرابط حقيقيان حتى لا تقع ضحية لهذا النوع من الاختراق.

قم بالنسخ الاحتياطي لبياناتك بانتظام- جميعنا يعرف أهمية القيام بالنسخ الاحتياطي للبيانات بصورة منتظمة، إما على محرك أقراص ثابت خارجي أو على السحابة. إذا وقعت ضحية لهجوم من البرمجيات الضارة، فقد لا تتمكن من استعادة بياناتك. لذلك ومن خلال إجراء نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام، أسبوعياً مثلاً، ستتمكن من استعادة كل بياناتك، أو معظم ما فقدته تقريباً. وهو أفضل بكثير من فقدان كل محتوى محرك الأقراص الثابت.

ثقّف أفراد عائلتك- سيتواجد العديد من أفراد الأسرة في المنزل في الفترة الحالية بعد إغلاق المدارس وبدء الطلاب بالتعلم عن بعد، لذا تقع عليك مسؤولية توعية عائلتك بشأن التهديدات الأمنية المحتملة. تأكد من وجود برنامج لمكافحة الفيروسات على كل الأجهزة المتصلة بالإنترنت. وعند اتصال أولادك بالإنترنت، احرص على تفعيل إعدادات حماية أمن الأطفال. ليكن أمن أفراد أسرتك أولويتك المطلقة!