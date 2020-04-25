الامارات | محمد بن راشد يعلن إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ.

وقال سموه، في تغريدات على «تويتر»: «بحمد الله، تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ، عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين في عملية استغرقت ٨٣ ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريباً».

وأضاف سموه: «رغم ظروف توقف السفر عالمياً، ورغم الاحترازات الصحية العالمية.. مازال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا.. تم تطوير المسبار في أقل من المدة المعتادة عالمياً (ست سنوات فقط من عشر).. وبنصف الكلفة.. والهدف إطلاقه في يوليو وفق الجدول المعتمد».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء.. الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط.. بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون.. وبأن لا شيء مستحيلاً.. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء».