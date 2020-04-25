الامارات | أوقات عمل مراكز مسح «كورونا» من السيارة في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات عمل مراكز مسح «كورونا» من السيارة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك لمراكز المسح الوطني «فحص كورونا من المركبة» المنتشرة في جميع إمارات الدولة، والمراكز الصحية في مدينتي أبوظبي والعين.

وتستقبل مراكز المسح الوطني للكشف عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) المراجعين خلال شهر رمضان المبارك في كل من: مدينة زايد الرياضية، والباهية، والوثبة في أبوظبي، وهيلي، وعشارج في العين، وميناء راشد والخوانيج بدبي، ومراكز الشارقة، عجمان,ام القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

أما بالنسبة للمراكز الصحية التابعة لشركة «صحة» في أبوظبي؛ فستكون أوقات العمل في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، ومن 9 مساءاً حتى 12 منتصف الليل، ويوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، بينما ستفتح مراكز البطين والمشرف التخصصي للأطفال من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر.

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وفيما يخص مراكز المنطقة الوسطى من مدينة أبوظبي، والتي تشمل مركز مدينة خليفة والباهية والمقطع؛ فستفتح من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن 9 مساءاً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام السبت من 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، بينما تفتح مراكز الفلاح ومدينة محمد بن زايد وبني ياس والسمحه من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر.

وفي العين يفتح مركز هيلي والمويجعي واليحر ونعمة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، ومن 9 مساءاً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام السبت من 9 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، كما تفتح مراكز رماح والخزنة وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، والجاهلي والطوية التخصصي للأطفال والشويب والفقع من يوم الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، وتبقى مراكز سويحان والقوع ومزيد والهير والختم مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أما مراكز الأسنان التخصصية التابعة لشركة «صحة» فتفتح أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر في كل من مركز الظفرة والمفرق والعين لطب الأسنان، فيما تفتح مراكز الفحص والصحة الوقائية لإجراء فحص الإقامة للعاملين في القطاع الصحي في كل من مركز أبوظبي والعين من السبت إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، أما مراكز مدينة زايد والسلع ودلما من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر.