الامارات | شرطة عجمان تضبط 34 مركبة بسبب التفحيط والقيادة بطيش وتهور

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضبط 34 مركبة بسبب التفحيط والقيادة بطيش وتهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان من ضبط 34 مركبة لارتكاب مخالفات القيادة بطيش وتهور والاستعراض بصورة تشكل خطرا على الجمهور، بينها مركبات لا تحمل لوحات أرقام، وذلك في منطقة الحليو بعجمان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات المقدم سيف عبدالله الفلاسي أن المركبات المضبوطة تضمنت 17 مركبة تم حجزها بسبب القيادة بطيش وتهور والتزويد وإصدار الضجيج، وتمكنت الشرطة من ضبطها بعد عمليات الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، وسيتم حجز هذه المركبات لمدة 6 أشهر وفق العقوبات المحددة للمخالفات المرتكبة.

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وأضاف أن السيارات المضبوطة تضمنت 17 مركبة أخرى تواجدت أثناء الاستعراض وتم ضبطها لعدة مخالفات لقوانين وقواعد السير والمرور، مشيراً سعادته إلى أن دوريات الضبط المروري اتخذت الإجراءات اللازمة مع الاشخاص القائمين بتلك الممارسات غير القانونية وتعاملت مع السائقين المتهورين وفق الإجراءات القانونية.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن احترام قانون السير والمرور يعد من سمات المواطنة الإيجابية، مشدداً على رفض أي سلوكيات وظواهر سلبية لانتهاك القواعد المرورية، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن الطريق وأرواح الناس، مناشداً أفراد المجتمع التعاون مع شرطة عجمان بالإبلاغ عن أية استعراضات ترتكب في الامارة بالاتصال للحالات غير الطارئة على الرقم 901 أو 999 للحالات الطارئة، أو التبليغ من خلال خدمة شارك مع الأمن على التطبيق الذكي لشرطة عجمان ajman police، تحقيقا للأمن والأمان في الإمارة.