الامارات | إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم في عجمان وفق اشتراطات محددة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم في عجمان وفق اشتراطات محددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عددا من الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة منها مراكز التسوّق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والشركات، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة، وأصدرت بذلك دليل "القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية" بهدف ضمان سلامة وصحّة المجتمع، وتفادي عرقلة الجهود في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وتدعوا المنشآت إلى الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم والامتثال للاشتراطات استعداداً لموعد الإعلان الرسمي عن بدء مزاولة هذه الأنشطة.



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