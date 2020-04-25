الامارات | استئناف خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي من اليوم والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي عن استئناف خدمات حافلات النقل العام اعتباراً من اليوم الساعة 6 صباحاً، بعد عمليات تعقيم مكثفة لجميع حافلات النقل العام استمرت لمدة 48 ساعة، لضمان أكبر قدر من الوقاية الصحية لمستخدمي شبكة النقل العام، وذلك كما ذكرت الدائرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". للتعرف إلى أوقات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي خلال شهر رمضان اضغط هنا للتعرف إلى إرشادات ونصائح إجتماعية وصحية إلحاقاً بقرار تعديل برنامج التعقيم الوطني Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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