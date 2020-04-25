الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بعدم الاختصاص في النظر بقضية حيازة مؤثر عقلي بقصد الترويج متهم فيها آسيويان.
وقال شاهد من الشرطة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات بأن المتهم الأول يتعاطي مواد مخدرة قرب السوق الصيني في دبي، ويحوز كمية منها بقصد ترويجها على المتعاطين مقابل مبالغ مالية. وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل لضبطه، وتجنيد مصدر للتواصل معه، وقال له المتهم هاتفياً إنه لن يحضر وسيرسل إليه شخصاً لإتمام العملية (المتهم الثاني)، الذي حضر فعلاً، وألقي القبض عليه.
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إعداد: محمد فودة
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