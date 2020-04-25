الامارات | إجراءات احترازية في مراكز التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية في مراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية دبي حزمة إجراءات احترازية، خلال مرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، بهدف تحقيق أكبر قدر من الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.
وأوضحت، في تعميم وجهته إلى مراكز التسوق بدبي، أن الإجراءات تتمثل في ضرورة ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻤﺨﺎرج، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إبقاء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وزيادة دوريات التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة تشغيل المركز، والتركيز على ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ودورات اﻟﻤﻴﺎه وأزرار اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺴﻼﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق واﻷدوات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ في اﻟﻤﺤال واﻷﻛﺸﺎك، ومحال اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات.
وألزمت البلدية المراكز بتوفير ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ، وارتداء الكمامات واﻟﻘﻔﺎزات، وقياس درجة حرارة الموظفين والمتسوقين ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل.
وشملت الإجراءات تحديد موقع للعزل بمركز التسوق، للاستخدام في الحالات اﻟﻄﺎرﺋﺔ، أو وﺟﻮد ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑة ﻣﺆﻛﺪة، والالتزام بساعات العمل المحددة (من 12 ﻇﻬﺮاً حتى 10 ﻣﺴﺎء)، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب اﻷﻃﻔﺎل (3 – 12 ﻋﺎﻣﺎً)، كما يمنع من تجاوزوا 60 عاماً ﻣﻦ ﺪﺧﻮل المركز، ﺣﻔﺎﻇﺎً على سلامتهم.
- الإجراءات شملت تحديد موقع للعزل بمركز التسوق، للاستخدام في الحالات اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
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