الامارات | طالب يبتكر «برنامج طوارئ» لإنقاذ المصابين

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يبتكر «برنامج طوارئ» لإنقاذ المصابين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر طالب في الصف الخامس بمدرسة الحصن للتعليم الأساسي تطبيقاً ذكياً لإجراء الإسعافات الأولية بسهولة، دون الحاجة إلى دراية مسبقة بطريقة تنفيذ هذه الإسعافات، ما يسهم في إنقاذ حياة المصابين بشكل كبير.

وقال الطالب عبدالله خليل سحاكوه، لـ«الإمارات اليوم» إنه «أطلق على التطبيق اسم برنامج خط الطوارئ الصحية (Health Emergency Line Program)، وهو تطبيق يساعد في تسهيل حصول الشخص المصاب على الإسعافات الأولية سريعاً»، موضحاً أن هذا التطبيق يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي (VR).

وأضاف أنه «عند فتح التطبيق يظهر على شاشة الهاتف خياران أمام المستخدم، هما معلومات عن التطبيق وأرقام الطوارئ، وتقنية الفيديو، وعند الضغط على خيار الفيديو ستظهر كاميرا، وعند تسليطها على الجزء المصاب في الشخص، تظهر معلومات حول الطريقة الصحيحة لإسعاف هذا الجزء».

وذكر أن هذا التطبيق يمكن الاستفادة منه في المؤسسات التعليمية والحكومية وخلال المؤتمرات والمنشآت الخاصة والمنازل أيضاً.

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ولفت سحاكوه إلى أنه تلقى دعماً كبيراً من والدته ومعلمته، في تنفيذ هذا التطبيق الذي استغرق في إنجازه ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه يستهدف بهذا التطبيق اختصار الوقت والجهد اللذين يحتاج إليهما المصاب حتى يصل إلى المستشفى وتجرى له الإسعافات الأولية اللازمة.

وأشار إلى أنه شارك بهذا التطبيق في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، خلال فبراير الماضي، وفاز خلاله بالمركز الأول.

التطبيق يمكن الاستفادة منه في المؤسسات التعليمية والحكومية والمؤتمرات.