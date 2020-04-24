الامارات | أوقات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن أوقات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي خلال شهر رمضان ستكون كالتالي.. المناطق السكنية: من الساعة 10 مساء لغاية الساعة 6 صباحاً. Advertisements المناطق الصناعية والعمالية: من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 6 صباحاً. التزامك مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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