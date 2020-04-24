الامارات | ‏"التوطين": تقليل دوام العاملين في القطاع الخاص "ساعتين" خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"التوطين": تقليل دوام العاملين في القطاع الخاص "ساعتين" خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعميماً وزارياً يقضي بتقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص في الدولة، خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، وذلك بمقدار ساعتين يوميا تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

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