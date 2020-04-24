الامارات | بلدية دبي والمتطوعين من مؤسسة الامارات للتطوع تنفذان عمليات التعقيم في منطقة الخوانيج بدأت من لاست اكزيت

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي والمتطوعين من مؤسسة الامارات للتطوع تنفذان عمليات التعقيم في منطقة الخوانيج بدأت من لاست اكزيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، شرعت بلدية ومجموعة من المتطوعين من مؤسسة الإمارات للتطوع عملية التعقيم في منطقة الخوانيج ، وذلك ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها بلدية دبي مستهدفة مناطق الامارة ومرافقها العامة المرافق والأماكن العامة باستخدام اجهزة جديدة اخرى مبتكرة وبتقنيات عالية.

قاد عملية التعقيم مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، يرافقه مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري،"خطتنا الشاملة لعمليات التعقيم وبالإضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها البلدية في هذا الظرف الاستثنائي إنما يأتي ضمن خطة حكومة دبي لمواجهة هذا الظرف لضمان صحة وسلامة المجتمع والذي يأتي من ضمن أولويات الحكومة جنباً مع جنب مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى .

وبدأت مشاركة المؤسسات التطوعية بعد ان قامت بلدية دبي ببرنامج تدريبي مكثف وخاص لجميع المتطوعين .

وشهد البرنامج مشاركة المتطوعين الذين شاركوا عبر مؤسسة وطني الإمارات حيث بلغ عددهم 12 متطوع، وتم استخدام الآليات والمعدات المختلفة مثل طائرة الدرون والدراجات النارية المطورة، للتعقيم وسيارات الرش الذي تم تعديلها بطريقة حديثة بورشة بلدية دبي بالاضافة الى معدات اخرى تم تحديثها كذلك بورشة البلدية.

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وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي استنفرت كافة مواردها واجهزتها الادارية والفنية لمواجهة الحالة الاستثمائية التي نمر بها وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي، وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع والمنشآت والمرافق الحكومية والعامة .

وتستخدم فرق العمل المتخصصة في البلدية في أعمال تعقيم وتطهير المرافق منها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي".

ويتم تقييم وتسجيل جميع منتجات مضادات الجراثيم "المطهرات" في نظام منتجي، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وفعاليتها وامكانية استخدامها للتطهير سواء للاستخدام الشخصي أو المنزلي أو المهني للمؤسسات.