الامارات | «غالية» تعود إلى أسرتها بعد فراق 50 يوماً بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غالية» تعود إلى أسرتها بعد فراق 50 يوماً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية والجهات الرسمية في المملكة والجهات المعنية في الدولة، من إعادة الطفلة الإماراتية (غالية)، التي تبلغ ثلاث سنوات، إلى أحضان والديها اللذين يعيشان في دبي، بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإمارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت الطفلة غالية محمد العمودي سافرت من دبي إلى الدمام مع جدتها، في بداية مارس الماضي، وكان مخططاً أن تلحق بها والدتها بعد يومين لزيارة العائلة، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بوباء «كورونا» حالت دون سفر الوالدة إلى الدمام أو عودة الطفلة إلى الإمارات.

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وبعد انتظار 50 يوماً عادت الطفلة إلى أرض الدولة، الأربعاء الماضي، بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها حكومة الإمارات بالتنسيق مع السلطات السعودية، ليلتئم شمل الطفلة مع والديها.

وأكد والد الطفلة محمد العمودي، الذي كان يترقب عودة طفلته، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قدمت التسهيلات كافة، وأبدت الاهتمام اللازم لعودة ابنته ومتابعة حالتها منذ وجودها في السعودية حتى وصولها إلى أرض الوطن.

وقال: «نشكر حكومتنا وشيوخنا على وقفتهم معنا غير المستغربة في هذه الأزمة، ووقفتهم مع كل مواطن ومقيم على أرض الوطن. كما نشكر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على كل ما قدموه من تسهيلات واهتمام ومتابعة لحالة ابنتنا غالية. ونشكر أيضاً وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لكل ما قدموه من دعم. كما نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع على كل ما تقوم به، خصوصاً في هذه الأزمة».