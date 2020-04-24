الامارات | فاتورة بـ 15 ألف درهم تكشف عصابة «الشرائح الهاتفية»

شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة بـ 15 ألف درهم تكشف عصابة «الشرائح الهاتفية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ بائع آسيوي باتصال هاتفي من إحدى شركتي الاتصالات يفيد بأنه مترتب عليه مبلغ 15 ألف درهم بسبب استخراج عدد من الأرقام، وبمراجعته لهيئة تنظيم الاتصالات تبين أن شخصاً مجهولاً استخدم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به في استخراج تلك الأرقام، وحصل على مستند يحدد المكان الذي صدرت منه هذه الشرائح.

وأبلغ البائع شرطة دبي التي استطاعت التوصل إلى شخصين آسيويين أحدهما تنفيذ مبيعات والثاني بائعا، استعملا بطاقة المجني عليها وزورا طلبات استخراج الهواتف باسمه، كما استوليا لنفسيهما على تلك المبالغ وأحالتهما الشرطة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.

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وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن بلاغاً ورد من المجني عليه يفيد بأنه ترتب عليه مبالغ مالية 15 ألف درهم بسبب استخراج ستة شرائح هاتفية باسمه، لافتاً إلى أنه بالبحث والتحري تبين أن تلك الشرائح استخرجت من قبل إحدى الشركات، وبالتواصل مع مندوبها، أفاد بأن الشركة حالياً مغلقة، وأرشد عن الموظفين الذين استخرجوا تلك الشرائح وتولوا تفعيلها، وبتتبع خيوط القضية تم القبض على المتهم الأول ثم الثاني.

وقال الشاهد إن مندوب الشركة أفاد بأن بعض الموظفين استغلوا قيام العملاء بتسليمهم بطاقات الهويات الأصلية لاستخراج الشرائح وفعلوا ذلك لمصلحتهم الشخصية دون علم أصحاب البطاقات حتى يحصلوا على مقابل مالي من بيع شرائح مزودة بخدمة الانترنت.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين ارتكاب جنايتي استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير والانتفاع به دون وجه حق والحصول على خدمات الاتصال، بالإضافة إلى جنحتي الاحتيال واختلاس المكالمات الهاتفية، وقضت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 24 من مايو المقبل.