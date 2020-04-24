جونسون كونترولز تقدّم منتجات وخدمات وطاقم موظفين أساسيين للمهام الحرجة خلال جائحة كوفيد-19 المستمرة

أكد اليوم جورج أوليفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جونسون كونترولز"، أن الشركة تقدم "المنتجات والخدمات وطاقم الموظفين الأساسيين" طوال فترة انتشار جائحة "كوفيد-19". وقال في هذا السياق: "في مثل هذه الأوقات العصيبة، يهمّنا جداً التواصل مع الأشخاص وإعلامهم بأننا نقف إلى جانبهم وأننا نواصل تقديم المساعدة للمستشفيات والصيدليات والشركات الأساسية الأخرى حسب الحاجة لتمكينها من الاستمرار في عملياتها".

استجابت الشركة أولاً لهذه الأزمة المتنامية في ووهان، بالصين، حيث عمل طاقم موظفيها المحليين على الفور لتلبية الاحتياجات الملحة لبناء مستشفيات جديدة.

ومع تنامي هذه الأزمة، نفذّت الشركة خطط طوارئ محلية وإقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان سلامة الموظفين ودعم العملاءحيث تواصل فرق الصيانة التابعة لـ "جونسون كونترولز" دعم البنى التحتية الحيوية في حين تبقى المكاتب والفروع ومرافق التصنيع الخاصة بالشركة مفتوحة وجاهزة للعمل تزامناً مع تعزيز ممارسات النظافة والتعقيم وسياسات الزوار المقيّدة، باستثناء ما يحظره القانون. وقد حصلت الشركة على تقدير من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باعتبارها شركة مصنّعة بالغة الأهمية.

وتابع أوليفر حديثه قائلاً: "تعاملنا، كشركة عالمية، مع هذه الأزمة منذ البداية. ونفتخر بأن نكون في طليعة الشركات العاملة في خطوط المواجهة الأمامية للاستجابة لاحتياجات عملائنا ودعمهم في كل أصقاع العالم. تعتبر هذه الأوقات عصيبة، لكن الملاحظات التي يقدمها المستجيبون الأوائل والممرضات وجميع الذين يخدمون في الخطوط الأمامية تعد محفزة للغاية. في الأزمات، تبرز دائمًا قصص تعكس مرونة استثنائية للغاية".

وتشمل عروض البنية التحتية الحيوية التي تقدمها "جونسون كونترولز" ما يلي:

التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد - تعد منتجاتنا وخدماتنا أساسية للمستشفيات وغرف العمليات، وضرورية لمواصلة العمل في جميع قطاعات البنية التحتية الحيوية تقريبًا حيث تعتبر المباني ذات التهوية الجيدة ضرورية لتحسين نوعية الهواء ومنع انتشار الفيروس.

التبريد الصناعي - تعد معداتنا أساسية في العديد من القطاعات الحيوية، بدءاً من قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات وصولاً إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية.

الأمن - أصبحت أنظمة الأمن لدينا أكثر أهمية الآن لضمان سلامة وأمن المنشآت الأساسية. تعتبر كاميرات المراقبة وأنظمة التحكم في دخول الأفراد وأنظمة الأمن الأخرى حيوية لحماية الأفراد والبنية التحتية.

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أنظمة مكافحة الحرائق – لا بد من صيانة أنظمة وخدمات مكافحة الحرائق الخاصة بنا باستمرار للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، من منتجات الكشف عن الحرائق مروراً بأنظمة الرش وصولاً إلى معدات إطفاء الحرائق المحمولة.

لمحة عن "جونسون كونترولز":

تحرص جونسون كونترولز على تعزيز البيئات التي يحيا ويعمل ويتعلم ويلعب فيها الأفراد بما يشمل تحسين أداء المبنى وتعزيز السلامة والراحة. وتعمل الشركة في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز البيانات والتصنيع. يعمل لدى الشركة فريق عالمي مكون من 105000 خبير في أكثر من 150 دولة منذ أكثر من 130 عاماً. تضم محفظة الشركة مجموعة من العلامات الرائدة في مجال حلول وتقنيات البناء مثل "تايكو" و"يورك" و"ميتاسيس" و"راسكن" و"تيتيوس" و"فريك" و"بين" و"سابروي" و"سيمبليكس" و"انسول" و"جرينل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.johnsoncontrols.com أو متابعة [email protected] على تويتر.