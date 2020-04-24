"ياس مول" يطلق خدمة "نتسوق لأجلكم" ويكشف النقاب عن شراكته الجديدة مع "زوماتو" لخدمات التوصيل

أعلن "ياس مول"، وجهة التسوّق والمطاعم والأزياء الرائدة، عن إطلاق خدمته الجديدة "نتسوق لأجلكم" والتي تتيح لسكان أبوظبي طريقة تسوّق عن بعد في غاية الراحة والسهولة عبر منصة "أكياسي" (Akyasi)، تستكملها خدمة توصيل مجانية إلى باب المنزل، ويوفر هذا الحل المبتكر تجربة تسوّق افتراضية لجميع السلع الأساسية في متاجر "كارفور" والصيدليات، والتي سيتم تطويرها لاحقاً لتشمل جميع عروض البيع بالتجزئة من "ياس مول" عندما يعيد فتح أبوابه لاستقبال المتسوقين.

وللاستفادة من خدمة "نتسوّق لأجلكم"، يتعيّن على المتسوّقين مشاركة صور السلع التي يريدون شراءها عبر تطبيق "واتساب"، ويتركوا الباقي لمنصة "أكياسي" التي تتولى عملية شراء وتوصيل هذه السلع، ويمكن الاطلاع على مقطع فيديو يوضح آلية عمل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://we.tl/t-Qp8gOQmLum ، ويتم تعقيم جميع السلع التي يتم شراءها من خلال خدمة "نتسوّق لأجلكم"، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة لموظفي التوصيل الذين يرتدون الكمامات والقفازات والملابس الواقية.

ولضمان تجربة مريحة بكل معنى الكلمة لعملائه، قام "ياس مول" أيضاً بتوسيع خيارات توصيل الطعام لديه من خلال شراكة جديدة مع "زوماتو"، وذلك بعد أن وقعت شركة "الدار" اتفاقية مع منصة توصيل الطعام الشهيرة لتشمل جميع مراكز التسوّق التابعة للشركة، بما في ذلك "المركز التجاري العالمي أبوظبي" و"الجيمي مول"، وذلك لتقديم خيارات توصيل طلبات طعام منزلية مريحة لسكان الإمارة. ومن خلال حملتي التسوق وتوصيل طلبات الطعام، يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم نسبته 50٪ على طلبات الطعام الخارجية أو طلبات توصيل السلع خلال عطل نهاية الأسبوع، بحد أقصاه 30 درهماً إماراتياً حتى 9 مايو باستخدام الرمز ALDAR 50. كما يمكنهم الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني خلال أيام الأسبوع العادية حتى 13 مايو باستخدام الرمز ZeroDC.

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ويفخر "ياس مول" بأن يكون أول مركز تسوّق في دولة الإمارات يقدم للمتسوّقين قسم خدمة الزبائن عن بعد؛ والذي يتيح للمتسوقين التفاعل مباشرة وفي الوقت الحقيقي مع موظفي خدمة الزبائن في لقاء افتراضي وجهاً لوجه عبر الفيديو، ويمكن الاطلاع على مقطع فيديو يبين آلية عمل قسم خدمة الزبائن عن بعد من خلال الرابط التالي: https://we.tl/t-7X3P39jF6F..

والهدف من هذه الإجراءات والخدمات هو مساعدة العملاء على مواصلة الاستمتاع بكل ما يقدمه "ياس مول"، وتجسيد التزام "الدار للتجزئة" بدعم قطاع الأعمال والمجتمع المحلي.

وفي معرض تعليقه، قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة "الدار العقارية": "نحرص دوماً على توفير قيمة مستدامة انطلاقاً من مكانتنا كشركة عقارية رائدة في أبوظبي. وعليه، سنواصل تأكيد ريادتنا ومسؤوليتنا في دعم النجاح طويل الأمد لمتاجر التجزئة في مراكزنا التجارية. ولا شك أن إطلاق مبادرات كهذه اليوم يعكس التزامنا الوثيق بدعم عملائنا خلال هذه الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً".