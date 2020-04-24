الامارات | بلدية دبي تحدد الإجراءات الاحترازية اللازمة في مراكز التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحدد الإجراءات الاحترازية اللازمة في مراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية دبي حزمة الإجراءات الاحترازية يجب الإلتزام بها خلال مرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، بهدف تحقيق أكبر قدر من الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.



وأوضحت البلدية في تعميم وجهته إلى جميع مراكز التسوق في دبي أن الإجراءات تتمثل في ضرورة ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ، واﻟﻤﺨﺎرج ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50٪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وزيادة دوريات التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة تشغل مركز التسوق والتركيز على " ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت، ودورات اﻟﻤﻴﺎه، وأزرار اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺴﻼﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق، واﻷدوات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ في اﻟﻤﺤﻼت واﻷﻛﺸﺎك ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات.



وألزمت البلدية المراكز بضرورة ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ داخل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق، وقياس درجات الحرارة للموظفين ومرتادي مركز التسوق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، والتأكيد على الجمهور والموظفين بارتداء الكمامات واﻟﻘﻔﺎزات ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق.

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وتضمنت اشتراطات البلدية وضع الإرشادات اللازمة للحفاظ على نسبة إشغال %30، وووضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على هذه النسبة، في جميع المواقع وردهة المطاعم وتنظيم المسافات الآمنة ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي (2) ﻣﺘﺮ (ﻣﺎﻋﺪا أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة)، ويسمح استخدام المصاعد فقط من قبل أصحاب الهمم مع اﻟﺤﻔﺎظ على اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي 2 ﻣﺘﺮ، وعلى المتاجر تعليق علامة حمراء عند الباب الأمامي تشير إلى اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ.



واشتملت الإجراءات على ضرورة تحديد موقع للعزل في مركز التسوق للاستخدام في الحالات اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو وﺟﻮد ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺆﻛﺪة، وتثقيف الموظفين حول أهمية الحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة اﻟﺼﺤﻴﺔ، وتشجيع اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻴﺔ، وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﻻت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن، وتدوين جميع إجراءات العمل اليومية في السجلات متضمنا إﺟﺮاءات إﻏﻼق ﻏﺮف ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻼﺑﺲ وﻏﺮف اﻟﺼﻼة، والإلتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مركز من 12 ﻇﻬﺮاً حتى 10 ﻣﺴﺎءً، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب اﻷﻃﻔﺎل (3 – 12 ﻋﺎﻣﺎً) أو اﻷﻓﺮاد ﻓﻮق 60 عاماً، ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻔﺎﻇﺎً على سلامتهم.



وحسب البلدية يتم إغلاق جميع المناطق السياحية والترفيهية في مركز التسوق ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺻاﻻت الرﻳﺎﺿﺔ والﻧﻮادي الﺻﺤﻴﺔ وﻟﻴﺎﻗﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪﻟﻴﻚ وﺳﺒﺎ وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺆﻗﺘﺎً على أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل %25 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات، كذلك ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وإزاﻟﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻌﺎﻣﺔ، والإﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﺮدﻫﺎت اﻟﻄﻌﺎم وﻛل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ في ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق.



وأكدت البلدية ضرورة الإلتزام بكل الإجراءات، حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال فرق التفتيش للتأكد من التزام ﻣﺮا ﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.