الامارات | "إسعاف دبي" تطلق مختبر متنقل لخدمة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف دبي" تطلق مختبر متنقل لخدمة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم بالمجان والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وحدة الفحص المتنقلّة، لخدمة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، بالمجان وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي لـ" الإمارات اليوم" أن المؤسسة عملت على تحويل سيارة إحدى سيارات الإسعاف لديها لتصبح مختبر متنقل، يتولى تقديم خدمة الفحص لخدمة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، حيث في حال ثبوت إصابة أحد أفراد العائلة، يمكنهم التواصل مع إسعاف دبي لفحص كافة المخالطين من نفس العائلة.

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وتنفذ المبادرة بالتعاون بين لتعاون بين المؤسسة وفريق عمل معالي اللواء طلال بالهول المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، وتأتي في ظل الجهود الجبارة التي تشرف عليها حكومة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا واستثمار الطاقات والموارد المحلية في ابتكار أحدث التقنيات لدعم المسعفين والأطباء ، خط الدفاع الأول في مواجهة (كوفيد_19)،

وأكد الدراي أن السيارة تنتقل إلى الفئات المحددة في مقر إقامتهم وتجنيبهم عناء الذهاب إلى المستشفى للقيام بإجراءات الفحص المتعلق بفيروس كورونا وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص.

وقال أن هذه المؤسسة تعتزم التوسع في تقديم الخدمة من خلال تحويل سيارتين إضافيتين الأسبوع المقبل، ليصبح العدد ثلاثة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة خدمات ذكية نوعية أطلقتها المؤسسة لمواجهة