الامارات | بعد فراق 50 يوما .. عودة الطفلة الإماراتية " غالية " إلى أحضان والديها

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فراق 50 يوما .. عودة الطفلة الإماراتية " غالية " إلى أحضان والديها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية والجهات الرسمية في المملكة وكافة الجهات المعنية في الدولة من إعادة الطفلة الإمارتية " غالية " التي تبلغ من العمر 3 سنوات إلى أحضان والديها اللذين يعيشان في دبي.

كانت الطفلة غالية محمد العمودي قد سافرت من دبي إلى الدمام مع جدتها في بداية شهر مارس وكان من المخطط أن تلحق بها والدتها بعد يومين لزيارة العائلة إلا أن التطورات السريعة الخاصة بوباء " كورونا " حالت دون تمكن سفر الوالدة إلى الدمام أو عودة الطفلة إلى دولة الإمارات.

وبعد انتظار 50 يوما عادت الطفلة إلى أرض الدولة يوم الأربعاء 22 أبريل 2020 بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات السعودية ليلتئم شمل الطفلة مع والديها.

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وأكد والد الطفلة محمد العمودي الذي كان يترقب عودة طفلته أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قدمت كافة التسهيلات والاهتمام اللازم لعودة ابنته ومتابعة حالتها منذ وجودها في السعودية إلى أن تم وصولها إلى أرض الوطن".

وقال " نشكر حكومتنا وشيوخنا على وقفتهم معنا غير المستغربة في هذه الأزمة ووقفتهم مع كل مواطن ومقيم على أرض الوطن، كما نشكر وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على كل ما قدموه من تسهيلات واهتمام ومتابعة لحالة ابنتنا غالية، ونشكر أيضا وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكل ما قدموه من دعم وتسهيل إجراءاتنا، كما نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع على كل ما يقومون به خاصة في خلال هذه الأزمة".

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