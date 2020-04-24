الامارات | «خليفة الإنسانية» توفر 4.5 ملايين وجبة إفطار للعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الإنسانية» توفر 4.5 ملايين وجبة إفطار للعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع الوجبات الرمضانية الجاهزة خلال شهر رمضان المبارك، والذي ستوفر من خلاله 4.5 ملايين وجبة طيلة الشهر للعمال في المناطق الصناعية بأبوظبي والعين والظفرة.

وقالت المؤسسة إن «المبادرة تأتي بعد مبادرة (المير الرمضاني) التي وصل عدد المستفيدين منها 46 ألف أسرة على مستوى الدولة»، مؤكدة أن هذا ينبع من تقدير الإمارات ومؤسساتها وشعبها لهذه الفئة المهمة، التي تستحق الدعم الدائم من الجميع لما لها من دور كبير في تقدم الإمارات، خصوصاً في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي اقتضت إجراءات وقائية أدت إلى إلغاء خيم الإفطار ومراكز توزيع الوجبات الرمضانية، للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت المؤسسة إلى أنها مسؤولة عن توفير وجبات إفطار للعمال في المناطق المستهدفة وفق معايير وشروط صحية محددة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.

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