الامارات | «مرور الشارقة» يعدّل ساعات العمل في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشارقة» يعدّل ساعات العمل في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة الشارقة تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من الحرص على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.
وأفاد المركز بأن مواعيد العمل في رمضان من الأحد إلى الخميس، من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مكتب التواصل على الرقم 065177555 للرد على استفساراتهم، ويمكن الاستفسار عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم نفسه، من الأحد إلى الخميس، إلى جانب إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOI-UAE).
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