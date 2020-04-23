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الامارات | حظر الخيام والمجالس الرمضانية في دبي.. و1000 درهم غرامة عدم ارتداء الكمامة خارج المنزل

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سامح عوض الله ـــ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الهية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة، كما تقرر فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لعدم ارتداء الكمامة خارج المنزل.  مؤكدة أنه تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من اليوم الجمعة 24 أبريل الجاري، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة المستجد (كوفيد-19).   

وقررت الهيئة السماح بالزيارات العائلية خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك ومراعاةً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، على أن تقتصر الزيارات على الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية، وبشرط تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، على ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص.

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كما تشمل قرارات الهيئة عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، لكن الأفراد يمكنهم الخروج من منازلهم يومياً من 6 صباحاً وحتى 10 مساءً مع ضرورة الحفاظ على الاحتياطات الوقائية ومن أهمها التباعد المكاني بين الأفراد وارتداء الكمامات لتفادي انتشار العدوى بالفيروس، وفرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لعدم ارتداء الكمامة خارج المنزل.  

وقالت الهيئة إنه يسمح بممارسة ، لكن يُفضل أن تكون قرب المنزل، (المشي-الجري-ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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