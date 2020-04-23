الامارات | "الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ 7 أشخاص إثر انفجار قاربهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل اليوم مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لسبعة أشخاص إثر انفجار قاربهم حيث كان على متن القارب ستة إماراتيين واردني.

وقام المركز بقطر القارب من قبل جهاز حماية المنشآت من موقع الحادث إلى جزيرة السيفية الصناعية فيما تم ارسال شخصين الى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية .

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand