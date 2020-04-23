الامارات | استئناف عمل المواصلات العامة في دبي اعتباراً من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عمل المواصلات العامة في دبي اعتباراً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة تدريجية لتقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك تماشياً مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وبالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 بتشغيل مترو دبي وحافلات المواصلات العامة، وذلك بالتعرفة الاعتيادية، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وتطبيق التباعد الجسدي في الحافلات والمترو، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات أثناء استخدام الحافلات والمترو وفي جميع المرافق التابعة لها، مؤكدةً استمرارها في تطبيق الإجراءات المتبعة حالياً في مركبات الأجرة، حيث يقتصر عدد الركاب على راكبين فقط في المقعد الخلفي لكل مركبة، مع تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وستكون ساعات عمل مترو دبي من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً من السبت إلى الخميس، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً أيام الجمعة. وستعود الحافلات إلى جدولها الاعتيادي خلال اليوم، على أن يتم تشغيل 13 خطاً من الساعة ١٠ مساءً وحتى 6 صباحاً وهي 8 و10 و12 وA13 و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23 ، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة.

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وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص، تشمل المستشفيات التالية: راشد، ولطيفه، ودبي، والبراحة، وزليخة، وأن أم سي، والإيراني، والأمريكي، والسعودي الألماني بفرعيه في مدينة دبي الطبية البرشاء، والإمارات التخصصي، والمدينة ميديكلينك، ومستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ودبي للأسنان، ومستشفى الدكتور رضا، والمركز الأمريكي للقلب، ومركز سافير للجراحة اليومية، ومركز بي اي الصحي للجراحة اليومية، ومركز الإمارات المتكامل للطب والجراحة. وسيتم العمل بالتعرفة المعتادة للحافلات ومركبات الأجرة في الإمارة.

كما أعلنت الهيئة أنه سيتم احتساب رسوم المواقف العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب، حيث يتم تعقيم وتطهير الحافلات والمركبات بصورة يومية، وأن العودة التدريجية لاستخدام هذه الوسائل ستتزامن بالضرورة مع إلزام الجمهور بالاشتراطات الوقائية المنصوص عليها والمعمول بها، وأن أي مخالفة لهذه الإجراءات ستواجه بالمساءلة القانونية، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة في هذا الظرف الاستثنائي، مشددةً على تكاتف وتوحيد الجهود للعبور بالمجتمع وجميع أفراده إلى بر الأمان.

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