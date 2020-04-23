الامارات | "الأرصاد": 14.57 ساعة يومياً أعلى معدل صيام خلال رمضان.. و 49 درجة أقصى "حرارة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": 14.57 ساعة يومياً أعلى معدل صيام خلال رمضان.. و 49 درجة أقصى "حرارة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان هذا العام يأتي في الربع الأخير من شهر أبريل، ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو، وهي فترة تعد ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، متوقعاً أن يكون الطقس في أغلب أيام شهر رمضان حارًا إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية، بينما يكون حار نسبيًا على المناطق السَّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل.



ومن خلال السجلات المناخية لهذه الفترة ذكر المركز أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح ما بين 35 و 40 °م، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 49°م، في المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 23 و26 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 9 °م وتسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.



وقال المركز: "في هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة ًفي النصف الثاني منها، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية تزداد كميات السُّحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار"، لافتاً إلى أن أعلى كمية أمطار سُجلت في هذه الفترة خلال السنوات الماضية، كانت 124.2 ملم في القوع سنة 2013.

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وأضاف المركز: "تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير منها، وإن ظلت احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق محدودة ولفترةٍ محدودةٍ خلال ساعات الصَّباح، حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 78 % خلال فترة الليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27 % خلال النهار".



وأشار إلى أن الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياح جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية فيما يسمى (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح أحيانًا مع تعمق الأنظمة الضغطية ومع تكوّن السُّحب الرُّكامية، مما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، موضحاً أن أقصى سرعة رياح سُجلتْ خلال هذه الفترة في السنوات الماضية 117كم/الساعة على جبل مبرح سنة 2010 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة.



وأكد المركز أن عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 14 ساعة و16 دقيقة في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر.

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