اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | دبي تعدّل مواعيد «التعقيم» لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً بدلاً من 24 ساعة

0 نشر
دبي – الامارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعدّل مواعيد «التعقيم» لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً بدلاً من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل


الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

أفادت مصادر في دبي بأنه تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني لتصبح من 10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من 24 ساعة.


ويأتي القرار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.

Advertisements


كما تقرر الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، والسماح لمحال تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه، والمحامص والمطاحن والمسالخ، ومحال الأسماك والبن والشاي، ومحال تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة، بالعمل من السادسة صباحاً حتى 10 ليلاً.


وشددت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل، بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة (متران) وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، بهدف تقليل الزحام، التزاماً بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية في مواجهة (كوفيد-19).


وأهابت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، بأفراد المجتمع كافة، الالتزام الكامل بالقرار في الفترة الزمنية المحددة، الذي يتوخى مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع.

Google NewsstandFollow Emarat Alyoum on Google Newsstand

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دبي تعدّل مواعيد «التعقيم» لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً بدلاً من 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا