الامارات | غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً الجمعة أول أيام شهر رمضان في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك أن اليوم الخميس هم المتمم لشهر شعبان 1441 وأن غداً الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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