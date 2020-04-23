الامارات | أحمد النعيمي يشارك في حملة تفتيشية على منافذ البيع والأسواق بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد النعيمي يشارك في حملة تفتيشية على منافذ البيع والأسواق بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم في الحملة التفتيشية على منافذ البيع والأسواق في الإمارة، بهدف التأكد من تقيد والتزام المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الدائرة والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال، وتطبيقها كذلك كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولحماية وسلامة المجتمع.

وتفقد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي الأسعار وجودة البضائع المعروضة والمخزون في احد منافذ البيع والتقى مع عدد من المستهلكين.

وقال إن مسؤولية الحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة، فالظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم تتطلب تعاون الجميع، وهو أيضا اختبار لقياس الشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص لتحقيق مصلحة المجتمع، وبما يكفل حقوق جميع الأطراف وعلى رأسهم المستثمرين والمستهلكين.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في عجمان أولوية قصوى لا تقبل المساومة والتزاما بتوجيهات الحكومة والقيادة الرشيدة موضحا ان دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان قدمت حزمة من المحفزات منها تأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت، وإيقاف احتساب غرامات التأخير، وهي بصدد إطلاق محفزات إضافية.

وأضاف انه رغم كل التحديات تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها نحو الريادة والتنافسية، وخير برهان على ذلك تبوء الدولة المركز الأول عربيا لعام 2020 وللعام الثامن على التوالي وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ما يعكس الموقع المتقدم الذي تتمتع به دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد الدولي، وعلى قدرة الدولة على التعامل مع أي طارئ بكفاءة وانسيابية.

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على جهود الجنود المجهولين من المفتشين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني والمخالطة، ووصفهم بـ «فرسان الميدان»، وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققوها فيما يتعلق بحماية المستهلكين والزوار والعلامات التجارية على حد سواء.

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من جانبه اعتبر مدير عام الدائرة علي عيسى النعيمي، مبادرة رئيس الدائرة وانضمامه للحملة التفتيشية اليوم تؤكد اهتمامه البالغ وحرصه على بث الروح الإيجابية في فريق العمل، والوقوف على سيرالإجراءات الرقابية.

وقال إن الدائرة تنظم النزول الميداني للأسواق بشكل دوري، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الدائرة وضعت خطة شاملة لإحكام الرقابة على منافذ البيع خلال الشهر الفضيل بهدف رصد أي تجاوزات، ولضمان جودة الحياة والرفاهية الكريمة لأفراد المجتمع.

من جهة ثانية، قال تقرير الربع الأول لعام 2020 أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن نسبة الزيارات لقطاع الخدمات العامة بلغت 53 في المئة من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها، وبلغت نسبة التزام القطاع 66 في المئة تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 34 في المئة وبنسبة التزام 64 في المئة وقطاع المقاولات 8 في المئة بنسبة التزام بلغت 65 في المئة فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمخالفين منها تحرير 503 مخالفة.

واوضح التقرير أن الأنشطة تجارة المواد الغذائية تركزت بنسبة 11 في المئة وخدمات الطعام والطبخ 10 في المئة والخياطة والتطريز 9 في المئة وخدمات إصلاح وصيانة وتجارة قطاع غيار السيارات 8 في المئة وصالونات الحلاقة الرجالية 5 في المئة والتجارة العامة 4 في المئة.

وبحسب أكثر 10 مناطق جرت فيها عمليات التفتيش وبالترتيب.. بلغت نسبة زيارة عجمان الصناعية 1 و2 «23» في المئة والنخيل 1 «9» في المئة والروضة 2 «5» في المئة والنعيمية 1 «5» في المئة والروضة 3 «4» في المئة وليوارة 1 «4» في المئة والجرف 2 «4» في المئة والنعيمية 2 «3» في المئة والراشدية 1 «3» في المئة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرقابة وحماية المستهلك استقبلت 1306 شكاوى، تنوعت بين حماية المستهلك، والغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.

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