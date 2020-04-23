الامارات | «سوق العمل الافتراضي» يقدم وظائف للمقيمين برواتب تصل إلى 10 آلاف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق العمل الافتراضي» يقدم وظائف للمقيمين برواتب تصل إلى 10 آلاف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدداً من الوظائف الفورية، عبر سوق العمل الافتراضي، التابعة للوزارة، المخصصة لغير المواطنين، الذين تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتستهدف هذه الوظائف حملة المؤهلات التعليمية كافة من كلا الجنسين، ويراوح الراتب الشهري بين ألف درهم و10 آلاف درهم، وتشترط في المتقدم عدد سنوات خبرة يراوح بين عام و15 عاماً.

ورصدت «الإمارات اليوم» على سوق العمل الافتراضي أن هذه الوظائف تقدمها منشآت خاصة على مستوى الدولة، وتشمل مسميات وظيفية متعددة في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، منها البيع والتجزئة، والإنشاءات، والعلاقات الحكومية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والكمبيوتر وأمن المعلومات، والرعاية الصحية، والأعمال المصرفية، وتوزيع المواد الغذائية، والأثاث، والنفط والغاز، والعقارات، والإدارة، وصناعة التجهيزات الغذائية.

وفعّلت الوزارة منصة «سوق العمل الافتراضي»، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها، أخيراً، لدعم سوق العمل في مواجهة فيروس «كورونا»، إذ دعت العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على «تصريح عمل انتقال» التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع الالكتروني careers.mohre.gov.ae و البحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق، كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة و المصرح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، و وفق الاحتياج من قبل المنشآت، «مع التقيد بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين انتقال العامل لجهة عمل اخرى».

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وكانت الوزارة أعلنت في أكتوبر الماضي عن إطلاق نسخة محدثة لمنصة «سوق العمل الافتراضي» بما يتيح للباحثين عن العمل داخل الدولة وخارجها إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة على الموقع الالكتروني careers.mohre.gov.ae والتقدم لهذه الوظائف.

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