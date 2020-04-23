الفنون تتبرع بعدد 100,000 كمامة جراحية لشرطة دبي وسط تفشي فيروس كوفيد- 19

-- منذ اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كوفيد- 19 في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29 يناير، اتخذت الحكومة الإماراتية تدابير جادة للحد من انتقال هذا الفيروس المميت، وقد أدت تدابير تقوية الوقاية من الوباء والسيطرة عليه إلى ارتفاع الطلب على مواد التعقيم، لاسيما بالنسبة للعاملين في الصفوف الأمامية، وفي محاولة لمساعدتهم على مساعدة المدنيين بشكل أفضل من خلال الحفاظ على سلامتهم، بادئ ذي بدء، تبرعت إحدى الشركات الكائنة الإمارات، وتسمى مجموعة الفنون، إلى جانب الشركة التابعة لها استوديو لوكجري هوليداي للتصوير الفوتوغرافي، بالآلاف من الكمامات الجراحية عالية الجودة وغيرها من مواد الوقاية من الوباء لشرطة دبي.

تم إحضار الكمامات من مصنع إمدادات طبية معتمد، وفي يوم 30 مارس، تبرعت مجموعة الفنون بعدد 100,000 كمامة جراحية لمقر شرطة دبي حفاظاً على سلامة رجال الشرطة في المنطقة، وقد نظمت الإدارة العامة للخدمات والتوريدات مع أعضاء من الفنون حفل تبرع في مقر شرطة دبي حيث أجروا أيضاً اتصالاً بالفيديو مع القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية.

وقد أعرب القنصل العام، السيد/ لي تشيوهانج عن تقديره للعمل الجدير بالثناء الذي تقوم به شرطة دبي في هذه الأوقات العصيبة، كما أعرب عن امتنانه لهم على توفيرهم لبيئة اجتماعية آمنة ومستقرة في دبي، وفي الختام، أشاد السيد/ لي بمجموعة الفنون وستوديو لوكجري هوليداي للتصوير الفوتوغرافي على كونها أولى الشركات الصينية التي تساعد حكومة دبي في عملها لمواجهة الوباء، وقال أن هذا التبرع يعكس المشاعر التي يكنها المغتربين تجاه شرطة دبي ويأمل أن يقوي أواصر الصداقة بين بلدهم والدول العربية.

كما أعرب العميد الدكتور عبد الله حسين علي الرئيسي، مدير إدارة التموين والضيافة، عن خالص تقديره لتبرعهم المتسم بالإيثار لشرطة دبي وأكد على أن شرطة دبي ستواصل ضمان سلامة جميع المقيمين بها.

كما أشاد شو شياوبينج، الأمين العام للنادي الاجتماعي الصيني ورئيسه بالإنابة، بالتبرع قائلاً أنه كان بمثابة نموذج مثالي بالنيابة عن جميع المغتربين الصينيين في الإمارات العربية المتحدة، ودعا الجميع إلى بذل الجهود المتضافرة لمكافحة هذا الوباء.

كما قال تشانج زيجون، رئيس مجموعة الفنون، أنه منذ ظهور فيروس كوفيد- 19، بذلت الإمارات العربية المتحدة جهود عامة جوهرية لتشجيع الأشخاص في الإمارات وحول العالم على البقاء في منازلهم والمساعدة في مكافحة الوباء، فعلى سبيل المثال، قامت بإضاءة معالم مشهورة على مستوى العالم مثل برج خليفة عدة مرات برسالة ابق في بيتك والتي لم توصل التوعية للمقيمين المحليين فحسب بل لغيرهم من الأشخاص عبر القارة، وقال السيد تشانج أنه يعيش في الإمارات العربية المتحدة ويقوم بالأعمال فيها منذ 18 عاماً ويعتبرها بلده الثاني، ويشعر بأنه ملزم بالمساهمة بأكبر قدر ممكن لمكافحة فيروس كوفيد- 19 في البلد الذي منحه الكثير.

نبذة عن مجموعة الفنون

تركز مجموعة الفنون على توريد المواد والتخليص الجمركي ونقل وتركيب الخيام وخدمات الموارد البشرية المسيرة، وبصفتها الوكالة الحصرية للشركات التي تواجه عملاء صينيين متخصصين في العديد من الخيم المهنية واسعة النطاق وتوريد مواد الإنشاء والتخليص الجمركي للشحنات الواردة من الصين والإمارات العربية المتحدة في ميناء العراق، فإنه يمكن لشركة الفنون تقديم هذه الخدمات في حزمة واحدة لكم، وخدمات الإنشاءات الفولاذية بنظام المباني مسبقة الصنع والخيام والتركيب الميداني وتسيير الاختبار، بالإضافة إلى المرافق الداخلية، مثل الأثاث والمعدات الكهربائية وما إلى ذلك.

نبذة عن استوديو لوكجري هوليداي للتصوير الفوتوغرافي

يقدم استوديو لوكجري هوليداي للتصوير الفوتوغرافي خدمات تصوير فوتوغرافي وتصوير فيديو احترافية في جميع المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف وما قبل تلك الحفلات والفعاليات المدرسية أو فعاليات الشركات.