الامارات | هيئة التأمين: خصم بنسبة 50% على تأمين السيارات لهذه الفئات

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين: خصم بنسبة 50% على تأمين السيارات لهذه الفئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس ادارة هيئة التامين تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين، بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي، ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وطالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث.



وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة التأمين، فإنه بموجب التعديلات التي أقرها مجلس إدارة هيئة التأمين على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته، بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يكون للشركة تخفيض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو اصدار وثيقة تأمين جديدة، بنسبة لا تتجاوز 50% عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات الفئات التالية: العاملون في القطاع الطبي، ومنتسبو الجيش والشرطة، ومنتسو الدفاع المدني، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والأفراد طالبو التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand