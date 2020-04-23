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الامارات | بالفيديو.. "طرق دبي": استخدام وسائل النقل للضرورة.. ولبس الكمامة في مناطقها وعلى متنها إلزامي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من استخدام وسائل المواصلات العامة إلا في حالات الضرورة، وعند الحاجة، كما شددت على أن لبس الكمامة خلال الوجود في مواقع وسائل النقل وعلى متن رحلاتها، إلزامي، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من انتشار .


وشددت الهيئة على وجوب اتباع إرشادات وتعليمات المشرفين وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة، والحرص على ترك مسافة مترين في منطقة استخدام وسائل النقل وعلى متن رحلاتها.

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وأفادت الهيئة بأن سائق الحافلة لن يتوقف في حال اكتمال عدد الركاب وجلوسهم في كل الأماكن المخصصة لهم، وفقاً لمعايير التباعد الجسدي المطلوب تطبيقها في كل الاماكن، مضيفة أن السائق سيتوقف فقط لإنزال الركاب.


وطلبت الهيئة عبر منصاتها الرقمية من ركاب المواصلات العامة التخطيط لرحلاتهم قبل خروجهم من المنزل، بمتابعة ما يصدر عنها من تحديثات لخطوط خدمات النقل ومواعيدها، داعية الجميع الى الالتزام في منازلهم قدر المستطاع، وذلك دعماً للجهود والخطط الوقائية المطبقة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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