ورش عمل عبر الإنترنت لفنون العالم دبي

إنه الوقت المثالي لتعززوا إبداعاتكم ولتطلقوا العنان لخيالاتكم. يقدّم لكم فنون العالم دبي، المعرض الفني الأضخم في المنطقة للأعمال الفنية ذات الأسعار المعقولة، الدعم الكامل لتبدؤوا رحلتكم للتعبير عن الذات، من خلال ورش عمل عبر الإنترنت تجعل تعلّم واستكشاف الفنون ممتعاً للجميع.
أضيفوا لمسة من التجديد على جدران غرف أطفالكم باستخدام الألعاب القديمة والأدوات المنزلية، أو ارسموا لوحات معبّرة باستخدام الكركم والقهوة. كونوا مبتكرين في استخدام مواردكم بينما تقومون بهذه التحديات والنشاطات المليئة بالمرح خلال اليوم. ورش العمل مجانية، وإذا كنتم تبحثون عن بعض مصادر الإلهام، يقدّم لكم فنون العالم دبي مجموعة من الأعمال المميّزة التي يبدعها فنانون من حول العالم.
استعدّوا لحضور معرض فنون العالم دبي في مركز دبي التجاري العالمي من 8 إلى 10 أكتوبر، والذي يقدّم العديد من الأعمال الفنية ذات الأسعار المعقولة.
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