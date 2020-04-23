الامارات | تعديل ساعات العمل بمركز خدمات المرور والترخيص في الشارقة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل ساعات العمل بمركز خدمات المرور والترخيص في الشارقة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم، تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، لتكون على النحو التالي: من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، لمتابعة الأعمال الإدارية فقط، دون استقبال المراجعين.



كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مكتب التواصل والمتابعة بمركز خدمات المرور والترخيص في الشارقة، للرد على استفساراتهم الهاتفية على الرقم 065177555، بالإضافة إلى توفير خدمة الاستفسار عن طريق تطبيق "واتس أب" على الرقم نفسه، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، إلى جانب إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI-UAE.

Advertisements

وتهدف شرطة الشارقة من تعديل ساعات العمل إلى إسعاد المتعاملين، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز رضاهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand