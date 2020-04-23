الامارات | 22 مخالفة لمنشآت غذائية بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة لمنشآت غذائية بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية خورفكان التابعة لإمارة الشارقة 22 منشأة غذائية خلال الشهر الجاري، لمخالفتها إجراءات الأمن والسلامة، وذلك ضمن حملة تفتيشية تهدف لحماية المستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم وتطبيق أعلى معايير السلامة في المواقع الغذائية.
وأنهت البلدية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال عدد من البرامج وخطط العمل الفنية والإجراءات التي تمحورت حول تكثيف الحملات على المحلات التجارية، وسوق المواشي وسوق الخضار والفواكه والمقاصب.
ونفذت البلدية ممثلة بقسم الصحة العامة، حملات تفتيشيه مفاجئة على مواقع تجهيز المواد الغذائية، للتأكد من التزام العاملين بارتداء الملابس الواقية والزي الموحد أثناء تحضير الطعام، وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.
ووفرت البلدية معدات جديدة في مسلخ البلدية وتوفير رافعات جديدة لذبح الابقار، بالإضافة إلى توفير ثلاجات عرض وتبريد للأسماك في سوق السمك، كما سيتم تكثيف الحملات طوال شهر رمضان على مواقع تحضير الطعام و كافة المحلات الخاضعة للتفتيش من قبل البلدية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية على أكمل وجه.
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